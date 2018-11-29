Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил приверженность полной реализации дорожной карты двустороннего сотрудничества с Узбекистаном и пригласил президента страны Шавката Мирзиеева с визитом в Минск.

«Мы утвердили недавно дорожную карту — план нашей деятельности на перспективу. Премьер-министры подписали этот план. Передайте Шавкату Миромоновичу (президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев — ИФ), что я строго буду контролировать исполнение этого плана, мы привержены полной его реализации», — сказал А.Лукашенко на встрече с послом Узбекистана Насирджаном Юсуповым в четверг.

Слова президента приводит его пресс-служба.

А.Лукашенко отметил, что сотрудничество Беларуси с Узбекистаном интенсивно развивается. «Самый главный итог всего этого, что мы наверстали то отставание в нашем сотрудничестве, которое накопилось за предыдущие годы», — полагает он.

Говоря о лидере Узбекистана, президент Беларуси отметил, что еще на посту премьер-министра Ш.Мирзиеев занимался стратегией развития страны. «Это человек знающий и любящий Узбекистан, сделавший много хорошего для Узбекистана собственными руками. Он видел все проблемы. Поэтому когда стал президентом, ему не надо было входить в курс дел, смотреть на кадры. Он все видел изнутри. Он очень быстро развернулся, и по всем направлениям у него успех», — констатировал глава государства.

«Я многих видел президентов — никто из нас так активно, так быстро не решал те проблемы, которые назрели. Он просто молодец. Я это говорю искренне», — сказал А.Лукашенко.

Он также заявил, что президента Узбекистана ждут с визитом в Беларуси в любое удобное для него время. «Вам окажем всяческую поддержку здесь, чтобы организовать визит», — пообещал президент.

«Мы его будем встречать как нашего не просто друга — это наш брат, очень любящий Беларусь человек. Это меня всегда подкупает «, — добавил глава государства.