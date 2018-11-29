На семинаре «Страны Латинской Америки. Экспортные перспективы», который прошел в Минске, обсуждались возможности взаимовыгодного сотрудничества Беларуси с целым регионом.

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович говорил в интервью «Минск ТВ»:

— На рынках стран Латинской Америки представлена продукция машиностроения БелАЗ, МТЗ, калийные удобрения. Надо думать, как дальше развивать сотрудничество, как развивать экспорт, какая продукция белорусских предприятий может быть еще востребована. Рынок региона быстро развивается. А это 650 млн. реальных потребителей.

И хоть из-за отдаленности территорий наладить сотрудничество не так-то и просто, продукция белорусских предприятий конкурентоспособна на латиноамериканском рынке.

По официальным данным, за 8 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, товарооборот увеличился на 25 процентов и достиг 1 млрд. долларов США. Причем во взаимоотношениях соблюдается баланс экспорта и импорта.

Показателен пример сотрудничества с Кубой. Не первый год государства развивают проекты в области промышленности, транспорта, инфраструктуры. Белорусские МАЗ, МТЗ, Амкодор давно уже осваивают кубинский рынок. А в 2017 году на Кубе было открыто представительство МТЗ.

Посол Кубы в Беларуси Хуан Вальдес Фигероа отмечает:

— Куба экспортирует в Беларусь медикаменты, биотехнологические препараты, а закупает трактора, сельскохозяйственную и строительную технику, транспорт.

На семинаре участниками неоднократно подчеркивалось, что Беларусь готова взаимодействовать не только с отдельными странами Латинской Америки, но и на уровне межблоковых союзов. Например, по линии ЕАС и торгового альянса стран Южной Америки «Меркасур».