К концу 2018 года жители всех областей Беларуси смогут обращаться в единую диспетчерскую службу ЖКХ по короткому номеру 115.

Об этом сегодня журналистам сообщил начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства ЖКХ Геннадий Акстилович, передает БелТА.

Региональные контакт-центры единой диспетческой службы в этом году созданы в Гродненской и Могилевской областях. Работы пока ведутся в Минской и Витебской. Однако к концу года они будут завершены.

«То есть вся Беларусь будет охвачена одним номером 115, куда может позвонить любой потребитель и высказать претензию, получить консультацию», — отметил Акстилович.

Он подчеркнул, что в Минжилкомхозе заинтересованы в том, чтобы потребители ЖКУ знали свои права и имели представление, как их отстаивать.

С этой целью министерство принимает участие в республиканской акции «Право на службу людям», которая проходит в последней декаде ноября.

Участвующие в ней госорганы и частные организации распространяют буклеты по актуальным правовым вопросам. Например, как предъявить претензии организациям ЖКХ за некачественно оказанную услугу.