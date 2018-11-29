В Слуцком районе 28 ноября произошла крупная авария. У бензовоза после столкновения с фурой оторвало кабину с водителем, сообщила БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова.

ДТП произошло около 16.40 на автодороге Р43 граница РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи. Водитель ЗИЛа 1984 года рождения ехал в направлении Слуцка. Вблизи деревни Ивановские Огородники он, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со Scania. За рулем фуры находился мужчина 1971 года рождения. «В результате аварии Scania съехала в кювет, а в автомашине ЗИЛ от удара сорвало кабину и двигатель», — рассказала Ирина Сапунова.

Оба водителя получили травмы, в том числе закрытые черепно-мозговые, ушибы и были госпитализированы. Мужчины были трезвы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. ГАИ напоминает о важности выбора правильной скорости движения, соблюдения правил обгона, дистанции, особенно в условиях гололеда и при недостаточной видимости.