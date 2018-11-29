29 ноября 2018 года в пресс-службе БЖД сообщили, что БЖД назначила более сотни дополнительных поездов на праздники.

С 22 декабря 2018 года по 12 января 2019 года будет увеличена периодичность курсирования поездов в межрегиональном и международном сообщении.

Назначены сто двадцать местных поездов по направлениям: Минск—Гомель, Минск—Витебск, Минск—Пинск, Минск—Брест, Витебск—Могилев, Могилев—Гомель, Витебск—Брест, Мозырь (ст. Козенки)—Минск.

В международном сообщении были назначены восемнадцать дополнительных поездов в Москву, Санкт-Петербург, Сновск (Черниговская область), Вильнюс, а также сообщением Санкт-Петербург—Брянск.