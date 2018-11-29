Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российскому федеральному государственному информационному телеканалу «Россия 24». В качестве интервьюера выступил замдиректора телеканала «Россия 1» Сергей Брилев.

В интервью поднимались вопросы экономического развития Беларуси и основных драйверов роста, тематика развития Евразийского экономического союза, глобальной повестки дня и международной политики, цифровизации на евразийском пространстве, сообщает пресс-служба презитента.

«Все в головах. Знаем, куда идти, как идти. Опыт уже есть. Все-таки пусть не десятилетие, но скоро пять лет Евразийскому союзу. Пример есть — разные союзы, в том числе Европейский союз. Мы понимаем, что надо делать, а что нельзя, чтобы к Брекситу не прийти, — сказал Глава государства. — Все умеем, но не все делаем. Вы знаете, мы сами создаем проблемы: создаются барьеры в торговле, а ведь мы договаривались о свободном движении капитала, рабочей силы, товаров, услуг и так далее. И везде — я Дмитрию Анатольевичу (Медведеву. — Прим.) с таким намеком говорил — сквозит национальный эгоизм в торговле. Но мы знаем, что этого быть не должно».

Александр Лукашенко также подчеркнул важность выполнения всех достигнутых договоренностей: «Железно надо выполнять. У нас пока этого еще не хватает».

Основным поводом для интервью послужили мероприятия в формате ЕАЭС на высоком и высшем уровнях. Это как прошедшая недавно в Минске встреча на уровне премьер-министров, так и предстоящий на следующей неделе саммит союза с участием глав государств.