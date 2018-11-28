До -20°С прогнозируется в Беларуси в ближайшие два дня, 29 и 30 ноября.

Об этом сообщили сегодня в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации белорусских синоптиков, в Беларусь с территории Литвы идет холодный скандинавский антициклон. В отдельных регионах страны столбик термометра ночью опуститься до максимум 20 градусов Цельсия, днем будет теплее — -3..-9°С.

Такая холодная погода сохранится и в предстоящие выходные.

ГАИ предупреждает водителей о туманах в утренние и ночные часы и о гололедице на дороге.