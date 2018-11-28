Сколько получают звезды за один рекламный пост в инстаграме

Наибольшую прибыль звезды спорта, кино и музыки получают за то, что просто носят одежду определенной марки, пользуются техникой популярных производителей, выбирают дорогую косметику конкретных фирм. И вдобавок они зарабатывают миллионы на коммерческих публикациях в своих социальных сетях. Сколько же знаменитостям платят за публикацию всего одного рекламного поста в Инстаграм?

15. Гордон Рамзи: $ 5 500

Эксцентричный британский шеф-повар, который прославился на весь мир своими кулинарными шоу, ведет активную жизнь в социальных сетях. У него чуть больше 5 млн подписчиков, которых Гордон балует фотографиями своих фирменных блюд. Рекламные посты у знаменитого повара стартуют от $5 500 и посвящены продвижению различных кулинарных товаров и сервисов.

14. Ольга Бузова: $ 7 600

Российская телеведущая, звезда нескольких скандальных реалити-шоу, певица и актриса в своем инстаграме имеет 14 млн подписчиков. Ольга часто размещает рекламные посты и сотрудничает с различными компаниями: от косметических фирм до производителей чипсов. Стоимость публикации с упоминанием бренда в инстаграме Бузовой начинается от $7 600.

13. Джейми Оливер: $ 8 000

Английский повар, ресторатор, телеведущий, автор десятков популярных книг по кулинарии собрал 7 млн подписчиков в своем инстаграме. Один рекламный пост на его страничке с упоминанием любого бренда будет стоить не менее $8 000.

12. Зак Кинг: $ 30 000

Американский видеомонтажер прославился своими короткими магическими роликами на YouTube. Зак удивляет своих подписчиков и в инстаграме, где за его творчеством следит более 21 млн человек. Рекламные ролики, которые выпускает этот талантливый молодой режиссер, стоят недешево. Один коммерческий пост на страничке Кинга обойдется в $30 000.

11. Конор Макгрегор: $ 125 000

За жизнью и победами легендарного ирландского бойца следит около 30 млн подписчиков в его инстаграме. А рекламодателям приходится выкладывать более $125 000. лишь за одно упоминание бренда в посте от лица Конора.

10. Дэвид Бекхэм: $ 300 000

Известный английский футболист давно ушел из большого спорта и сегодня активно зарабатывает на рекламе часов, духов, одежды и нижнего белья. У него более 52 млн подписчиков, а за один коммерческий пост известные бренды платят Бекхэму более $300 000.

9. Лионель Месси: $ 500 000

Аргентинский футболист и капитан испанского клуба «Барселона» обладает 100-миллионной армией подписчиков в своем инстаграме. Рекламодатели выстраиваются в очередь, чтобы заплатить за размещение хотя бы одного поста на его страничке, даже несмотря на очень высокую стоимость — более $500 000.

8. Неймар: $ 600 000

Бразильский футболист, 26-летний нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен», требует за размещение рекламы в своем инстаграме гораздо больше своих коллег. Имея более 105 млн подписчиков, за один коммерческий пост Неймар получает свыше $600 000.

7. Джастин Бибер: $ 630 000

На самого известного канадского поп-ар-н-би-певца в инстаграме подписано более 102 млн человек. Кроме продажи альбомов и сборов за турне, Джастин получает солидный доход от участия в рекламе. Ведь размещение всего лишь одного коммерческого поста на его страничке стоит более $630 000.

6. Дуэйн Джонсон: $ 650 000

Американский киноактер и рестлер, известный также под псевдонимом «Скала», привлек на сегодняшний день более 120 млн подписчиков в инстаграме. Стоимость рекламного поста от его имени начинается от $650 000.

5. Бейонсе: $ 700 000

Американская ар-н-би-певица, актриса, танцовщица и музыкальный продюсер завоевала симпатии более 120 млн подписчиков в инстаграме. Благодаря своей популярности она получает баснословные гонорары за выступления, а стоимость размещения всего одного рекламного поста на ее страничке составляет около $700 000.

4. Ким Кардашьян: $ 720 000

Американская актриса, фотомодель и звезда скандального реалити-шоу «Семейство Кардашьян» собрала более 120 млн подписчиков в своем инстаграме. Она любит эпатировать публику своими провокационными фотографиями в социальных сетях и постоянно привлекает внимание общественности. За это ее и любят рекламодатели, которые готовы платить ей более $720 000. лишь за один пост с упоминанием их бренда.

3. Криштиану Роналду: $ 750 000

Португальский футболист занимает первое место в мире по числу подписчиков в инстаграме. У Криштиану их более 145 млн. Соответственно и реклама на его страничке — одна из самых дорогих в социальных сетях: свыше $750 000. всего за один коммерческий пост.

2. Селена Гомес: $ 800 000

Американская актриса, певица, автор песен, продюсер, дизайнер, модель, филантроп и посол доброй воли ЮНИСЕФ обладает огромным числом подписчиков в инстаграме — свыше 144 млн человек. А рекламный пост на ее страничке считается одним из самых дорогих в мире — более $800 000.

1. Кайли Дженнер: $ 1 000 000

21-летняя американская модель, бизнесвумен и участница известного телешоу «Семейство Кардашьян» имеет в подписчиках чуть более 119 млн человек. За рекламу на своей страничке в социальной сети она просит не менее $ 1 млн и занимает первую строчку в рейтинге самых дорогих инстаграмщиков.

Фото с сайта interfax.by