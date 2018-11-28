Российская сторона использует для описания ситуации в Азовском море термин «инцидент», что дает основания полагать, что Кремль не выйдет за рамки так называемой контролируемой эскалации.

Захваченные Россией украинские военные моряки дают показания, Украина ввела военное положение на 60 дней, страны Евросоюза, НАТО и США призвали Россию восстановить свободу прохода судов в Керченском проливе и вернуть захваченные 25 ноября корабли Украине. Экстренно созванное заседание Совбеза ООН завершилось без принятия резолюций.

Инцидент или акт агрессии

«Я бы хотел обратить внимание, что российская сторона использует для описания ситуации в Азовском море термин «инцидент», что дает определенные основания полагать, что Россия не выйдет за рамки так называемой контролируемой эскалации и что позволит обойтись без непредсказуемых последствий в виде еще большего конфликта. С другой стороны, военное положение в Украине вводится, как выразился Петр Порошенко, не для того, чтобы объявлять кому-то войну, — отмечает в интервью Thinktanks.by директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий. — По первым действия складывается ощущение, что стороны воздерживаются от дальнейшей эскалации. Думаю, сегодня обе стороны заинтересованы в фиксации некоего статус-кво».

Политолог напомнил, что в последнее время Россия «предпринимала попытки серьезной милитаризации акватории Азовского моря, блокируя возможность использования украинцами моря прежде всего для судоходства». Украина же неоднократно пыталась привлечь к этой проблеме внимание международного сообщества, «не всегда результативно, но после инцидента 25 ноября ситуация поменялась, произошедшее будет способствовать принятию дополнительных санкционных мер в отношении Российской Федерации».

Обоюдный интерес

«С другой стороны, вот в этой контролируемой конфронтации сегодня заинтересована как украинская сторона, так и российская. Случившееся позволяет создать некоторый фон противостояния, который можно использовать для внутриполитических целей. Если говорить об Украине, то мы знаем, что уже скоро должны будут пройти президентские и парламентские выборы, у президента Петра Порошенко сейчас достаточно низкий рейтинг, очевидно, что введением военного положения он попытается этот рейтинг подкорректировать в сторону увеличения, — считает Арсений Сивицкий. — С другой стороны, Порошенко пытается сломать игру тех политических сил в Украине, которые делают ставку на возможность достижения мирных соглашений с Россией. Прежде всего, речь идет о двух персонах — Виктора Медведчука и Юлии Тимошенко. В условиях такого напряженного фона и атмосферы конфронтации их повестка достижения соглашений с Россией просто девальвируется».

Но и в России, по мнению политолога, заинтересованы в контролируемой конфронтации, «рейтинг Владимира Путина вышел на докрымский уровень 2013 года, опустился до исторического минимума, Кремль не способен решить актуальные социально-экономические проблемы государства и общества, к тому же российское руководство предпринимает еще и ряд непопулярных шагов в виде пенсионной реформы, налоговой и т. д.». Кремль заинтересован в отвлечении внимания «от проблем и процессов и в переводе его на некий внешний фон, на новый кризис».

Опция есть, но пока не будет включена

«Все вышеуказанное, на мой взгляд, позволяет надеяться на то, что в ближайшее время ситуация не выйдет за пределы контроля и не приведет к большой войне. Мне кажется, что хотя опция «большая война» и доступна для России, но она пока воздержится от ее применения. Тем не менее, эскалация на Донбассе вполне возможна, тем более последние несколько месяцев Россия активно снабжала сепаратистов военной техникой и оружием, это фиксировала и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ», — сказал политолог.

Но главная цель Москвы сейчас, по мнению Арсения Сивицкого, это все же «вмешательство в электоральные кампании в Украине с целью привести к власти коалицию политических сил, которые были бы согласны договариваться с Москвой на ее условиях, если этот план провалится, то тогда, конечно, масштабная военная эскалация конфликта становится более возможной и реальной».

Как полагает Арсений Сивицкий, «международно-правовые последствия для России, безусловно, будут, можно ожидать принятие странами Запада нового пакета санкционных мер».

Минск отмалчивается

«Беларусь тут — не в первый раз — оказывается между молотом и наковальней, — отметил Арсений Сивицкий. — Не думаю, что этот инцидент может повлиять на квазинейтральную позицию нашей страны, которую она заняла в украинско-российском конфликте, несмотря на возможный виток давления со стороны России с целью истребовать исполнение Беларусью союзнических обязательств Думаю, для Минска нет никакого резона вообще сейчас менять что-то в своей позиции, солидаризироваться с Россией. Если и будут, то традиционные заявления в духе миротворчества и готовности оказать содействие в урегулировании инцидента на минской переговорной площадке. Хотя, конечно, для России эта ситуация — удобный способ не только напомнить, но и призвать к исполнению обязательств союзника, которые Минск и Москва, очевидно, понимают по-разному».