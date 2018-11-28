27 ноября стало известно, что уголовное преследование еще пятерых фигурантов «дела БелТА» прекращено. Следственный комитет прекратил уголовное преследование 5 сотрудников интернет-портала TUT.BY, в том числе редакторов Галины Уласик, Анны Калтыгиной и Дмитрия Бобрика.

На прошлой неделе правоохранители прекратили уголовное преследование редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого и корреспондента Deutsche Welle Павлюка Быковского. Вчера было сделано то же самое в отношении обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой и редактора TUT.BY Ульяны Бобоед.

Сегодня от уголовной ответственности освободили 5 сотрудников TUT.BY. Все они погасили причиненный ущерб в размере от 3 до 17 тысяч рублей и заплатили штрафы в 735 рублей. Отныне они будут проходить по «делу БелТА» в качестве свидетелей. Главред портала Марина Золотова и редактор Анна Ермаченок остаются обвиняемыми.

Кроме того, от уголовной ответственности освободили редактора интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексея Жукова.