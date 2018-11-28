Спикер Верховной рады Андрей Парубий и президент Украины Петр Порошенко поставили подписи под соответствующим документом. Военное положение вводится на 30 суток в приграничных с Россией областях.

Председатель Верховной рады Андрей Парубий в среду, 28 ноября, подписал одобренный ранее Верховной радой закон об утверждении указа президента Украины Петра Порошенко, предусматривающего введение военного положения в приграничных с Россией областях сроком на 30 дней. Вскоре после этого закон был подписан и главой государства, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко. Закон вступит в силу после его официального опубликования.

Решение о введении военного положения было принято на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины после вооруженного инцидента между кораблями России и Украины в Керченском проливе 25 ноября.

Задним числом на 30 дней

Режим военного положения в Украине вступил в силу задним числом с 14.00 по местному времени (15.00 МСК) 26 ноября. Он будет действовать на протяжении 30 суток в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем: в Винницкой, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории.

Согласно закону, органы власти, военное командование, военные администрации и органы местного самоуправления получают полномочия, необходимые для предотвращения угрозы, отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, а также полномочия по ограничению конституционных прав и свобод человека, прав и законных интересов юрлиц.

Петр Порошенко заверил, что ограничение прав граждан в условиях военного положения будет применяться лишь в случае наземной агрессии со стороны России. В указе президента также говорится, что следующие выборы главы государства состоятся 31 марта 2019, таким образом военное положение не повлияет на их проведение.