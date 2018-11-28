28 ноября 2018 года СМИ сообщили, что в Минске проиндексированы именные приватизационные чеки «Жильё».

Соответствующее решение Минского горисполкома (№4702 от 15.11.2018) опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.

Напомним, чеки «Жилье» могут быть использованы при уплате взносов на строительство квартиры, дома, при реконструкции жилого помещения, долевом строительстве жилья.

На основании документа, индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года для индексации чеков «Жилье» установлен в размере 19,486 бел. руб.