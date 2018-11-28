Польский ритейлер детской одежды CDRL S.A. собирается приобрести 90% акций белорусской торгово-промышленной группы West Ost Union, владеющей в Беларуси сетью магазинов «Буслiк». Это следует из сообщения польского акционерного общества, опубликованного на сайте Варшавской фондовой биржи.

В сообщении говорится, что CDRL S.A. в ходе переговоров с продавцами — Европейским банком реконструкции и развития и четырьмя физическими лицами — согласованы условия покупки 90% акций West Ost Union. Общая стоимость акций составляет $6,39 млн. Она будет выплачена на основании договора купли-продажи акций, который будет заключен после получения согласия МАРТ Республики Беларуси.

Согласованная цена акций обоснована экономическими показателями компании и экономическим потенциалом. В то же время, при приобретении акций, Эмитент намерен договориться с партнером по меньшинствам о принципах сотрудничества в ведении своих дел.

Владельцем оставшихся 10% акций является нынешний генеральный директор West Ost Union Мисяченко Сергей Геннадьевич. Он останется руководителем компании и будет заниматься дальнейшим развитием сети.

По его словам, с новыми акционерами не обсуждались планы и стратегия развития сети. На текущем этапе необходимо закрыть сделку. Более подробная информация появится в начале будущего года.

Компания West Ost Union владеет 46 магазинами в Беларуси, из них 17 в самом Минске. В сети продаются все группы продуктов для детей от рождения до 12 лет, включая детское питание, подгузники, аксессуары для новорожденных, детскую косметику, детские коляски, одежду, обувь, игрушки, сказки и учебную литературу.

Согласно финансовым данным West Ost Union, ее годовая выручка превышает $65 млн, а EBITDA — $2 млн.

CDRL S.A. намерена финансировать сделку собственными средствами или используя внешние источники финансирования, в том числе облигационные выпуски. Планируется выпуск облигаций общей стоимостью до 40 млн.

По оценке совета директоров польского ритейлера, приобретение акций белорусской компании должно значительно ускорить развитие сети продаж на зарубежных рынках и, как следствие, резко увеличить масштаб деятельности и уровень доходов.

Компания CDRL S.A. основана в 1990-х гг и занимается дизайном, производством и дистрибуцией детской одежды. Владеет брендом Coccodrillo. Сеть продаж насчитывается более 220 торговых точек и работает по всей Польше. Также компания экспортирует продукцию на зарубежные рынки. С октября 2014 г CDRL S.A. вышла на Варшавскую фондовую биржу. По данным финансовой отчетности, в 2017 г компания получила выручку от продаж в размере €54,3 млн и чистую прибыль в размере €3,2 млн.