Бизнес и благотворительность: зачем, кому и сколько помогают

Согласно исследованию, 46% представителей малого и среднего бизнеса сегодня оказывают спонсорскую помощь. Самым популярным способом помощи у бизнеса является перевод денежных средств.

Белорусский Красный Крест и компания SATIO представили результаты исследования «Анализ рынка благотворительности и мотивов осуществления пожертвований в Беларуси». Для этого они опросили представителей малого и среднего бизнеса, общественных организаций, а также провели экспертные интервью с представителями крупного социально ответственного бизнеса и благотворительными организациями.

Кому помогают белорусы чаще и охотнее?

В ходе презентации исследования было отмечено, что под благотворительностью белорусы (физлица) понимают любую безвозмездную помощь – в том числе и пожертвования в храмах, сборы на ремонт в школах и детсадах.

Как показал опрос, 60% наших граждан предпочитают жертвовать напрямую нуждающимся, а 40% – через организации. В топе – помощь больным детям, малоимущим, людям с инвалидностью и пожилым.

Девять из десяти белорусов хоть когда-нибудь оказывали безвозмездную помощь. Чаще всего респонденты, как оказалось, помогают деньгами (68%). При этом 52% опрошенных помогают вещами, 21% – распространяя информацию, 16% – с помощью ухода и 8% – волонтерством.

Не менее интересны причины, почему белорусы участвуют в благотворительности. Исследование говорит о том, что основными мотивами оказания помощи для наших граждан служат «больно чувствовать, что кто-то страдает» и «для меня это способ сделать мир лучше».

Среди основных причин, почему они отказываются от благотворительности, респонденты называли нехватку денег и недоверие к благотворительным организациям.

Что с бизнесом?

Что касается бизнеса, он также понимает благотворительность как безвозмездную помощь в самом широком смысле, но помогает напрямую нуждающимся и благотворительным организациям примерно поровну.

Согласно опросу, 46% представителей малого и среднего бизнеса оказывают спонсорскую помощь. Самый популярный способ помощи у бизнеса – перевод денежных средств, им воспользовались 68% опрошенных. На втором месте как способ оказания помощи идет помощь в натуральном виде (товары и услуги) – 45%.

Что интересно, единственным значимым мотивом для представителей МСБ является мотив сделать мир лучше. Остальные мотивы, как, к примеру, престижность и способ улучшить отношения с властями, вообще не играют никакой роли для предпринимателей.

Исследование также показало, что, к примеру, крупный белорусский бизнес выбирает значимые и проработанные проекты, которыми можно было бы гордиться.

Опрос представителей крупного бизнеса показал, что для них важным является понимать значимость проекта, его масштабность. Бизнес в Беларуси ставит своей задачей не только проспонсировать проект, но и помочь создать инфраструктуру для привлечения большего количества людей (марафоны и т.д.). Также для представителей крупного бизнеса большое значение имеет осязаемость результата: кого спасли, кому помогли и т.д.

Согласно исследованию, просто перечислять деньги крупному бизнесу – неинтересно, поскольку нет доверия к благотворительным организациям, да и «просто жертвование» бизнес считает неэффективным, предпочитая этому проведение совместных проектов.

Сколько и как часто жертвуют?

Средний белорус, оказывающий безвозмездную помощь, жертвует порядка 78 рублей в год с частотой раз в 2,5 месяца.

По результатам исследования, средний размер пожертвований у малого и среднего бизнеса составляет 700 рублей за раз. Частота оказания помощи – около трех раз в год.

Основным условием, при котором бизнес больше участвовал бы в благотворительности, является улучшение финансового положения. На втором месте – упрощение законодательства.

Согласно исследованию, объем денежных пожертвований от всех источников внутри страны составляет 88 млн евро в год, из которых на долю физлиц приходится 49%, МСБ – 41%, крупного бизнеса – 10%.

Что мешает?

Понятно, что имеются на рынке и сдерживающие факторы. Самый мощный из которых, как для населения, так и для бизнеса – это отсутствие денег.

По словам управляющего компании SATIO Евгения Краснянского, опрос показал, что даже те, кто не участвует в пожертвованиях, приняли бы ней участие, если бы выросли доходы в стране.

«Вторая причина, препятствующая развитию благотворительности, – неразвитость экосистемы. Под этим следует понимать недостающее число и относительную молодость организаций, занимающихся благотворительностью», – пояснил Евгений Краснянский на презентации исследования.

«Ну и конечно, несовершенство правого поля, что подразумевает исключение условий анонимности. То есть бизнес должен сказать, что «это он», заключить договор, отразить это в бухгалтерии, а не все этого хотят. Кроме этого, юрлицо обязано предоставлять сегодня строгую отчетность об оказанной помощи», – отметил представитель компании.

Как недостаток, Красневский также назвал отсутствие налоговых льгот.

«Юридическое лицо, когда оно жертвует, с той суммы, которая перечисляется на благотворительность, должен еще заплатить дополнительный налог», – резюмировал он.