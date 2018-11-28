Концерн «Белнефтехим» в следующем году продолжит придерживаться стратегии поэтапного повышения розничных цен на нефтепродукты, сообщил журналистам в среду заместитель председателя концерна Владимир Сизов.

«Стратегия определена, мы выбрали поэтапное изменение цен»,- сказал В.Сизов.

Комментируя недавно проведенный концерном опрос общественного мнения по поводу предпочтительного порядка изменения цен на нефтепродукты, он отметил, что «результаты были неоднозначны, опрошенные примерно поровну разделились — половина высказалась за одномоментное повышение цен, половина — за эволюционное».

В.Сизов пояснил, что в следующем году, как и ранее, при определении розничных цен на нефтепродукты концерн будет исходить из рыночных цен на нефть, изменений курса белорусского рубля и налоговой составляющей.

Последнее, двадцать четвертое в текущем году, подорожание автотоплива на белорусских АЗС произошло 25 ноября. В частности, его стоимость составила: бензина АИ-95-К5-Евро — Br1,52, АИ-98-К5-Евро — Br1,73, ДТ — Br1,52. Цена бензина АИ-92-К5-Евро осталась без изменений к предыдущему подорожанию — Br1,42.

Как правило, цены на автотопливо увеличиваются на 1 копейку.

Увеличение стоимости нефтепродуктов, поясняют в концерне «Белнефтехим», осуществляется «в целях компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».

Ранее председатель Белнефтехима Андрей Рыбаков заявил, что концерн продолжит придерживаться стратегии плавного изменения цен на топливо.

«Решение об увеличении либо снижении цены на моторное топливо принимается после тщательного анализа ситуации по нескольким показателям: стоимость нефти, курс белорусского рубля, динамика цен в соседних странах, налоговая составляющая», — утверждает А.Рыбаков.