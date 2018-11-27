О том, что заседание Евразийского межправсовета пройдет сегодня в Минске, сообщает БЕЛТА.

На повестке дня — вопросы развития интеграционного объединения и совершенствования его нормативно-правовой базы. Также главы правительств стран Евразийского экономического союза обсудят перспективы взаимодействия в сферах торговли, промышленности и АПК, энергетики, экономики и финансовой политики. Будут обсуждены проекты соглашений о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию и о регулировании алкогольного рынка в союзе.

Планируется обсудить ход формирования общего рынка газа ЕАЭС, разработку проекта концепции финансового рынка союза, другие темы наднационального регулирования.

Главам правительств государств — членов союза будут представлены совместные прогнозы развития АПК, баланса спроса и предложения стран ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2018-2019 годы.

Намечено рассмотреть планы мероприятий по стимулированию производства и использования колесного транспорта с электродвигателями в странах ЕАЭС на 2018-2020 годы.