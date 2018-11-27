Украинский, российский и белорусский эксперты рассказали, как конфликт в Азовском море отразится на отношениях непосредственных участников и Беларуси — как ближайшего соседа.

В прошедшее воскресенье, 25 ноября, ФСБ России заявила о нарушении военными кораблями Украины границы России. Три украинских судна двигались к Керченскому проливу, российские пограничники остановили корабли со стрельбой. По разным данным, пострадали от 3 до 6 моряков. Захваченные суда были отбуксированы в Керчь, 23 члена экипажа задержаны. Утром 26 ноября Вооруженные силы Украины заявили о приведении в полную боевую готовность. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране, которое будет длиться до 25 января 2019 года. Теперь это решение должна поддержать Верховная рада.

«В 2014 и 2015 годах военное положение не ввели по объективным причинам»

Руководитель украинского Центра прикладных политических исследований Владимир Фесенко считает произошедшее в Азовском море следствием военного напряжения, которое существовало между Украиной и Россией в последние месяцы.

— То, что произошло, можно назвать демонстрацией силы со стороны российских военных и агрессивной военной провокацией. На мой взгляд, это следствие того политического, а в последние месяцы и военного, напряжения в Азовском море, которое было спровоцировано действиями России. Россия с весны этого года ограничивает доступ в морские порты Украины в Азовском море, причем делает это искусственно, что привело уже и к правовым, и к дипломатическим конфликтам, а теперь, как следствие, возникла конфликтная ситуация между военными. Россия в очередной раз нарушила действия еще одного договора с Украиной, — говорит Владимир Фесенко. И напоминает о договоре между Россией и Украиной от 2003 года, согласно которому Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами Украины и России, а торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или России, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.

Намерение украинских властей ввести военное положение политолог считает вполне оправданным. А то, что ни в 2014, ни в 2015 году, когда на Донбассе массово гибли люди, военное положение не вводили объясняет «объективными причинами»: после событий февраля 2014 года (отстранения от власти президента Украины Виктора Януковича, «распад» Верховной рады) в Украине необходимо было обновить и парламент, и правительство на основе прямых выборов, поэтому ввести военное положение было невозможно: согласно Конституции Украины, проводить выборы во время военного положения нельзя. Тем не менее военные силы страны в 2014 году были в повышенной боеготовности.

— Не все это знают, особенно за рубежом, но наиболее значимые элементы военного положения в режиме чрезвычайного положения, особенно в зоне боевых действий на Донбассе и в районе прифронтовых действий, в Украине тогда были введены. Само военное положение не вводили, поскольку в соответствии с Конституцией это не позволило бы провести выборы. Так что логика в этом была, — говорит политолог.

В 2015 году, по словам Фесенко, военное положение не ввели из-за того, что шли интенсивные минские переговоры и введение военного положения могло сорвать подписание вторых Минских соглашений.

— Сейчас же ситуация достаточно острая, поскольку есть риски провокаций не только в Азовском море, но и на сухопутных участках украинско-российской границы. Также есть риски, что это может негативно повлиять на ситуацию на Донбассе. Поэтому основания для введения военного положения сегодня объективно есть. Кроме того, отмечу чисто политический фактор: если бы Порошенко и Кабинет безопасности не инициировали введение военного положения, то президента очень жестко критиковали бы за это. Поэтому, думаю, у него просто другого выхода нет и с военной, и с политической точки зрения. Думаю, введение военного положения украинские депутаты поддержат, поскольку ситуация выглядит очень тревожно, — считает Фесенко.

Заявление о введении военного положения некоторые политологи связали с желанием Порошенко отсрочить президентские выборы, которые назначены на 31 марта будущего года. Если его сейчас введут на 60 дней, то президентские выборы 31 марта не состоятся, поскольку предвыборная кампания начинается 31 декабря. Но Фесенко считает, что отсрочка выборов вряд ли сыграет на руку президенту Украины.

— Если бы Порошенко не ввел военное положение, он стал бы объектом критики, что он плохо исполняет обязанности верховного главнокомандующего. Правда, и сейчас его тоже будут критиковать и говорить, что он хочет перенести выборы. Но сказать, что он сильно выиграет от переноса выборов, не могу. Теоретически и технологически может быть небольшой выигрыш от того, что на майские праздники у электората настроение лучше, чем в конце марта. С другой стороны, на явке это тоже может отразиться. Надо все-таки учитывать, что у Порошенко много критиков, в том числе среди рядовых избирателей, поэтому не думаю, что он однозначно много выиграет от введения военного положения. Есть риски, может накапливаться много критического напряжения, которое будет работать против него. Поэтому я не разделяю точку зрения, что военное положение как-то сильно поможет Порошенко — последствия могут быть неоднозначными, — говорит Владимир Фесенко.

По словам политолога, после истечения 60 дней военное положение, если не будет оснований его продлевать, снимут, поскольку Порошенко заинтересован в принятии конституционного законопроекта, который сам и инициировал, по членству Украины в НАТО и в ЕС. При военном положении вносить изменения в Конституцию нельзя. К тому же, если будет очередной перенос выборов, то это может вызвать очень жесткую критику в адрес Порошенко и негативно повлиять на рейтинги. Но самое главное: если не будет оснований на продолжение военного положения, депутаты его не поддержат.

— Если военное положение сейчас введут, рискну предположить, что дату выборов могут перенести на конец апреля или майские праздники. Если не будет весомых оснований — агрессивных действий со стороны России, напряжения на границах — для продолжения военного положения, то его действие окончится в конце января. Большинство политических сил страны все-таки заинтересованы в нормальном проведении выборов, — говорит Владимир Фесенко.

«Надеюсь, все быстро перейдет в плоскость обмена руганью на дипломатическом уровне»

Российский независимый военный обозреватель и аналитик Павел Фельгенгауэр говорит, что вероятность разрастания конфликта в Азовском море до большой войны есть. Как и шанс, что все перейдет в плоскость обмена дипломатическими «любезностями».

— С российской стороны говорят, что это украинская провокация, с украинской — что российская. Запад в целом сначала будет умолять, чтобы все успокоились, чтобы из этого не получилось большой войны, но в принципе поддержит Украину. Будет ли из этого большая война? Думаю, что сразу нет. Надеюсь, все это быстро перейдет в плоскость обмена руганью на дипломатическом, политическом и пиар-уровнях. Но в целом ничего хорошего в этом во всем нет, — говорит Павел Фельгенгауэр.

Аналитик сомневается в том, что украинские военные специально спровоцировали российских военных. И считает, что для украинских властей реакция российских военных стала неожиданностью.

— Вряд ли Порошенко приказал украинским военным идти туда и специально провоцировать. Скорее всего, это стечение обстоятельств. Такую российскую реакцию — что они начнут стрелять по людям — тоже вряд ли можно было в точности предсказать. Но, в общем, понятно, что теперь разные силы в Москве и Киеве начнут это использовать в свою пользу, — считает Фельгенгауэр.

«Кремль попытается воспользоваться этой ситуацией, чтобы потребовать от Минска лояльности»

Для Беларуси ситуация при введении военного положения в Украине однозначно ухудшится. Такое мнение высказал координатор программы «Внешняя политика Беларуси» экспертной инициативы «Минский диалог» Денис Мельянцов.

— Любое нарастание напряженности будет вести к усилению российского давления на Беларусь для того, чтобы призвать своего союзника к более лояльному поведению. Раньше конфликт в Украине был практически заморожен и Минск выполнял свою привычную функцию переговорной площадки. Если же сейчас конфликт разморозится, Минск опять будет поставлен перед выбором, на чьей он стороне. Если действительно начнутся боевые действия, то актуализируется проблема того, чьим союзником является Беларусь. И в любом случае, даже не в военном, а в политическом смысле, Кремль попытается воспользоваться этой ситуацией, чтобы потребовать от Минска лояльности, пусть даже не посылать какие-то войска, но сделать в поддержку России соответствующие политические заявления.

Еще одна проблема, которая поднимется в Беларуси после введения военного положения в Украине, касается границ: если будет закрыта украинско-российская граница, Беларусь будет выполнять роль транзитной территории для пассажиропотока. И ей придется принимать меры по недопущению транспортного коллапса.

— Снова встанет вопрос об отсутствии международных пунктов пропуска на белорусско-российской границе, и с этим придется что-то решать. К тому же, если будут разморожены боевые действия, то увеличится и поток мигрантов в Беларусь. Конечно, надо увидеть объем мер, которые будут введены с военным положением в Украине, но пока перспективы для Беларуси не очень хорошие, — считает Мельянцов.