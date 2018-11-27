Почему для нас главное — не влезть глубоко в этот конфликт.

После нападения российских кораблей на украинские в Керчинском проливе президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения на 60 дней. Верховная рада сократила срок действия с 60 до 30 дней. Как это скажется на отношениях Беларуси с ее главными торговыми партнерами в регионе?

Беларуси со всех сторон выгодна политика нейтралитета

Так как мера является чрезвычайной, спрогнозировать все последствия очень сложно, тем более что подобных претендентов у соседей Беларуси еще не было, считает директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

— Многое будет зависеть от того, какие конкретно меры будут предприниматься, как будет выглядеть ужесточение контроля на границе. Пока сложно что-то прогнозировать. Но очевидно, что с точки зрения украинской стороны – и это неоднократно озвучивалось – Беларусь рассматривается как одна из потенциальных стран, через которую возможно проникновение российских войск либо диверсантов, — говорит эксперт.

Чрезвычайное положение в Украине вряд ли автоматически повлияет на изменения на уровне межгосударственных отношений. Но вопрос о том, может ли Беларусь быть плацдармом для российского проникновения на территорию Украины, могут ли со стороны Беларуси исходить какие-либо другие угрозы, украинская сторона будет поднимать.

Впрочем, в целом, ни Минск, ни Киев не заинтересованы в том, чтобы эскалировать отношения, подчеркивает Андрей Казакевич. Беларуси со всех сторон выгодно продолжать политику нейтралитета. Власти будут делать все возможное, чтобы избежать ухудшения отношений с южной соседкой.

— Для нас сейчас главное — не влезть глубоко в это конфликт. Позиция миротворца, призывающего стороны одуматься и не погружаться в очень опасную спираль войны, – лучшая для Беларуси, — отмечает и руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

Торговля нефтепродуктами под угрозой

В условиях обострения ситуации в Украине могут ухудшиться взаимоотношения в рамках топливно-энергетической торговли между Беларусью и Россией, а также Беларусью и Украиной. Есть риск ухудшения экономической обстановки в регионе в целом, считает экономист Леонид Злотников.

С одной стороны, у Украины возрастет потребность в закупке дополнительных важных для военной отрасли товаров, в частности нефтепродуктов. Значит, есть вероятность, что у белорусских поставщиков нефтепродуктов и материалов, связанных с оборонной промышленностью и армией, вырастет спрос.

С другой — если Россия ужесточит свои позиции по этому вопросу, последуют изменения в поставках топливно-энергетических ресурсов из Беларуси в Украину. Это ударит по отечественным компаниям, экспортирующим эти товары, подчеркивает Ярослав Романчук.

— Торговля в прежних объемах под угрозой, если Россия решит надавить на нас, чтобы мы не снабжали Украину продукцией, которая укрепит ее военное положение. В этом случае страна лишится части доходов, — соглашается Леонид Злотников.

По остальным категориям товаров, экспортируемым южному партнеру, вряд ли стоит ожидать давления со стороны Москвы. Хотя есть шанс, что будут сложней проходить переговоры по нефтяным вопросам между Кремлем и Минском.

— У нас сейчас с Россией в целом натянутые отношения. В октябре говорили, что решился вопрос поставок газа и цене на него, нефтяной вопрос. А после назначения Владимира Семашко послом в России было заявление, что отношения в этом направлении налаживаются с трудом и очень медленно, — добавляет Леонид Злотников.

Если за чрезвычайным положением в Украине последует введение Россией протекционистских мер, тарифов или льгот, это негативно скажется на размере объема торговли между Беларусью и партнерами, считает Ярослав Романчук.

Снизится поток туристов

Введение военного положения напрямую не препятствует торговым отношениям и не ограничивает возможности белорусского бизнеса. Руководство Украины, понимая значимость Беларуси в треугольнике Киев-Москва-Минск, едва ли пойдет на какие-либо меры, которые могут охладить отношения Беларуси и Украины или нанести экономический ущерб белорусским производителям, считает Ярослав Романчук.

И все же введение военного положения – если оно будет действовать на всей территории Украины – приведет к усилению контроля на границе. Соответственно, может быть ограничено перемещение людей и товаров через белорусско-украинскую границу. Это скажется на контактах на уровне малого бизнеса и несколько ухудшит двухстороннюю торговлю Беларуси и Украины нестратегическими товарами, считает Андрей Казакевич.

В то же время даже без существенных изменений и ограничений на границе могут уменьшиться туристические потоки белорусов в Украину. Люди будут переносить или отменять поездки, считает политолог.