Ранее сообщалось, что стоимость проезда в общественном транспорте Минска может повыситься на 5 копеек. Как заявил 27 ноября на оперативном совещании в Мингорисполкоме председатель городского исполнительного комитета Анатолий Сивак, прежде чем принимать соответствующее решение, надо изучить ситуацию, передает «Минск-Новости».

— Мы рассмотрим этот вопрос на заседании Мингорисполкома, необходимо изучить обоснованность такого шага, — уточнил председатель горисполкома.

Он также добавил, что в городе во главу угла должен быть поставлен человек и его потребности.