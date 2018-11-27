Бумажный свиток, созданный тысячу лет назад знаменитым китайским художником Су Ши, продали с аукциона Christie’s в Гонконге за 463 млн гонконгских долларов (59 млн долларов США). Об этом сообщил на своем сайте аукционный дом.

На рисунке, который эксперты Christie’s назвали «Камень и дерево», стоят именные печати 41 коллекционера, владевшего им, а также начертаны комментарии к рисунку четырех знаменитых поэтов. На свитке изображены большой камень причудливой формы, изогнутое дерево без листьев и ростки травы.

Свиток «Камень и дерево» является одним из двух дошедших до нашего времени рисунков Су Ши. Второй из них хранится в музее на острове Тайвань.

Су Ши – китайский поэт, художник, каллиграф и государственный деятель, он жил в 1037-1101 годах. По масштабу личности и значению для китайской культуры его сравнивают с Леонардо да Винчи.