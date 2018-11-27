Молодой мужчина, пытаясь вернуть возлюбленную, убил ее отца и взял в заложники мать.

В ходе следствия было установлено, что 19-летний молодой житель села некоторое время встречался с 30-летней местной жительницей. Затем возлюбленная собралась и переехала жить в Кострому вместе с сожителем и двумя детьми.

Молодой человек предпринял попытку вернуть женщину, он уговаривал ее бросить детей, сожителя и продолжить общение с ним, однако получил отказ. Тогда молодой житель Бурятии решил, что смерть родителей девушки заставит ее вернуться в село. Он задумал убить престарелых сельчан.

Парень подошел к дому родителей женщины и вызвал ее отца на улицу, после этого он ударил его несколько раз молотком по голове.

Затем бросил тело пенсионера в погреб, а пенсионерку заставил следовать за ним в лес. Там он позвонил молодой женщине и сказал, что ее мать находится в заложниках, потребовав от возлюбленной вернуться в село.

Женщина обратилась в полицию, преступник был задержан.