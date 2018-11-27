Грибы — для многих любимый продукт, который можно приготовить различными способами. Однако стоит помнить, что далеко не всем можно их употреблять.

Грибы имеют свойства впитывать из земли весь спектр ядовитых веществ, таких как ртуть, свинец, цинк, мышьяк и др. Их употребление иногда заканчивается трагически — грибными отравлениями, а порой и приводит к смерти человека.

Во вред эти растения будут детям до 12 лет, беременным и кормящим женщинам, а также пожилым людям. Грибы также противопоказаны тем, у кого гастрит, холецистит, колит и прочие заболевания пищеварительной системы.