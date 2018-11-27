Денежная система Беларуси абсолютно не годится для национальной экономики. Она не только ставит нас в зависимость от западного капитала, но и не дает белорусскому бизнесу нормально развиваться, обесценивая все национальные богатства.

Как заявил на состоявшемся круглом столе Минского столичного союза предпринимателей экономист Евгений Довгель, национальная валюта является главным средством любого государства для подъема своей экономики. Так монетизация экономики Японии собственными деньгами сегодня превышает 200%, Великобритании — 150%, Еврозоны — 100%. В Советском союзе монетизация экономики своими деньгами составляла около 70% и этого было недостаточно.

После получения Беларусью независимости коэффициент монетизации экономики своими деньгами начал стремительно падать и сегодня он не превышает 10%.

«Я взял и подсчитал, сколько нам нужно денег, чтобы банально выплатить всем заработную плату, пособия, пенсии. Даже без стипендий получается, что в месяц нам необходимо 4,6 млрд рублей реальных денег. Но если мы посмотрим баланс Национального банка, то на 1 января 2018 года все деньги страны — это всего 3,1 млрд рублей. То есть мы видим, что с точки зрения простой арифметики не решается задача, чтобы можно было выплатить заработную плату, не говоря уже о том, чтобы организовать какие-то накопления». — заявил Евгений Довгель.

Эксперт отметил, что выход из этой ситуации найти не так просто, как кажется на первый взгляд, поскольку нельзя взять и наводнить экономику нужным объемом денег. Такие попытки предпринимались не раз, в том числе и в Беларуси, но вызывали лишь резкое обесценивание денег, рост цен, убытки в деятельности предприятий, и другие аналогичные последствия. Поэтому необходимо изменить в корне саму денежную систему Беларуси.

Как констатировал Евгений Довгель, с 1990 года белорусская валюта обесценилась к доллару США в 334 млн раз. Это говорит о том, что мы падаем уже до полного непонимания того, как должная функционировать денежная система, что в свою очередь и приводит к отсутствию денег в экономике. Да же с учетом того, что в последнее время белорусским рубль стал относительно стабильным, население по-прежнему очень беспокоит рост цен. И это не случайно.

«Я взял простейшую и понятную всем вещь — коробку спичек, и подсчитал во сколько раз увеличилась ее цена в наших деньгах в сравнении с 1990 годом. Она увеличилась почти в миллиард раз. Это в голове не укладывается», — отметил экономист. По его мнению, все это последствия того, что белорусская денежная система не способна поддержать создание конкурентной экономики. По сути мы сами обесцениваем и себя, и свою работу.

Среди негативных последний функционирования нынешней системы экономист отметил и значительный рост накопленных долгов предприятий и организаций. Если сравнить данные за последнее десятилетие, то долги увеличились в 7-10 раз, в том числе и проблемные.

«Но самое страшное, что резко растут долги по отношению в нашему ВВП. Растут постоянно и каждодневно. Если мы возьмем 2000 год и посмотрим насколько изменилось соотношение долга к ВВП, то увидим что оно выросло в 64 раза», — рассказал Евгений Довгель.

В качестве примера того, насколько не сбалансирована экономика Беларуси Евгений Довгель привел баланс Национального банка на 1 января 2018 года. Так его активы составили 17 млрд рублей, обязательства — более 25 млрд рублей, накопленный убыток — минус 11,2 млрд рублей, собственный капитал — минус 8,1 млрд рублей.

По мнению эксперта, в такой ситуации единственным способом не допустить галопирующей инфляции — это держать острейший дефицит национальных денег. Нет денег — нет и инфляции.

Как рассказал эксперт, в октябре 2014 года, перед назначение новой команды Нацбанка, вся денежная масса белорусских рублей в экономике равнялась 9,1 млрд долларов. К 1 февраля 2016 года она уменьшилась в 2,4 раза и составила всего 3,8 млрд долларов, что в несколько раз ниже оценочной стоимости одного лишь «Беларуськалия». То есть вся денежная масса национальной валюты Беларуси меньше стоимости одного предприятия.

«С такой денежной системой и с теми советниками из-за рубежа, которые к нам приезжают, Беларуси скоро не останется другого выхода, как по примеру Зимбабве, Эквадора или Сальвадора вообще отказаться от своей денежной системы и перейти на доллар. Если проанализировать, сколько стоит выпустить стодолларовую бумажку и сколько нам нужно вывезти товара, чтобы ее получить, мы увидим, что прибыль тех, кто придумал эту систему, составляет 200000% на одной операции. Если мы посмотрим денежную массу Беларуси, то там всего треть национальных денег. Все остальное — иностранная валюта», — констатировал Евгений Довгель.

Экономист отметил, что с 2002 года в экономику Беларусь было привлечено более 132 млрд долларов иностранных инвестиций. Это больше, чем вся стоимость белорусских компаний на данный момент.

«И при этом мы ставим главную задачу — привлечение иностранных инвестиций. А что мы предлагаем своим предпринимателям? Им мы предлагаем кредиты, которые вследствие острейшего дефицита денежных средств в экономике оказываются в числе самых дорогих в мире», — посмеялся над этой несуразностью эксперт.

Если сравнить учетные ставки Центробанков различных стран, то можно увидеть, что в самых экономически стабильных странах регулятор вводит деньги в экономику с минусовой или нулевой ставкой. А у нас высшим достижением считается немыслимая учетная ставка в 10%.

По мнению эксперта, эти данные говорят о том, кредитная эра в мировой экономике уже заканчивается.

«В странах с высокой конкурентоспособностью экономик уже доминирует принципиально иная схема финансирования производств, без кредитов вообще – путем создания акционерных обществ, привлекающих инвестиции в обмен на их акции. При такой схеме финансирования у производителей не возникает ни процентного, ни основного долга по кредитам (дивиденды выплачиваются из прибыли), чем резко повышается конкурентоспособность предприятий. Так, например, работает Япония», — рассказал Евгений Довгель. У нас этого пока стараются не замечать и старательно наращивают долги предприятий.

«У той же Японии принципиально иная денежная система. А вот как работает наша: 100 рублей даем, а 110 верните. А дает только Нацбанк. В итоге возникают долги, которые мы создаем сами, под управлением всех наших зарубежных советников, которые, не щадя своего времени, приезжают сюда и с дорогой душой оказывают нам помощь и, главное, бесплатно», — съязвил Евгений Довгель.

Как отметил эксперт, если японцы просто возьмут себе любое белорусское предприятие, то там, где сегодня мы получаем минус, они легко смогут получать прибыль в 200% и более.

«Надо понять, что нам нужно перестроить свою денежную систему не по тому примеру, как нас научили банкиры-конкуренты, а самим, собственной головой проанализировать опыт Японии, Швейцарии. И тогда мы увидим, что там совершенно другая система. Перестроив свою систему, мы не только укрепим национальную валюту, но активизируем налогообложение. И там, где японцы на наших предприятиях смогли бы получить 200% прибыли, мы получим 350% на нашей экономической модели, которая у нас сейчас совершенно не может продаваться», — резюмировал Евгений Довгель.