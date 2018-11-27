Форварды Денис Казионов и Андрей Степанов выставлены хоккейным минским «Динамо» на драфт отказов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Россиянин Денис Казионов пришел в минский клуб в ходе текущего сезона, в 26 матчах он заработал 8 (5+3) очков при показателе полезности «-10». Андрей Степанов в 26 играх в составе «зубров» забросил две шайбы и сделал две результативные передачи при показателе полезности «-4».

Как отметили в «Динамо», согласно статье 39 правового регламента КХЛ игрок, помещенный в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.

Минское «Динамо» завершило выездную серию тремя поражениями от «Куньлуня», «Адмирала», «Салавата Юлаева» и после 32 матчей с 20 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.