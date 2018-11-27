Дарья Домрачева после завершения успешной спортивной карьеры стала кутюрье?

О завершении карьеры именитая биатлонистка объявила еще в июне, на специально собранной тогда пресс-конференции. Решение спортсменки шокировало многих ее поклонников.

В недавнем же интервью норвежскому телеканалу TV2 Даша рассказала о причинах ухода. Во-первых, из-за маленькой дочери (в начале октября Ксении исполнилось 2 года), которой нужно уделять время и внимание. А во-вторых, из-за смены тренеров в федерации: австрийского тренера Альфреда Эдера и старшего тренера женской сборной Федора Свободу сменили Василий Лещенко и Виктор Корчагин.

— Такие события не придавали оптимизма, — говорила Дарья.

Также Даша увлеклась творчеством. В минском Falcon Club она представила на суд зрителей свою первую дизайнерскую коллекцию одежды. Наряды под брендом ДаДо – для людей активных и спортивных, но готовых к экспериментам.

Интересно, что все костюмы, которые были представлены на модном показе, сшиты в Беларуси. Наряды демонстрировали коллеги и друзья кутюрье спортсмены Надежда Скардино, Александра Саснович, Любовь Черкашина, Татьяна Дроздовская, Мелитина Станюта, Сергей Долидович, Алексей Айдаров, Сергей Новиков, Александр Сыман, другие.

А в конце года Даша предстанет перед зрителями в привычном образе. Биатлонистка примет участие в Рождественской гонке в немецком городе Гельзенкирхене 29 декабря. Там же выступит и ее супруг Уле-Эйнар Бьёрндален.