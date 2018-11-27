На общем собрании членов Украинской Арбитражной Ассоциации членом правления избран партнер Адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ» Александр Храпуцкий.

Правление УАА состоит из 9 членов, избираемых каждые 3 года среди членов Ассоциации.

Важно отметь что месяцем ранее, 3 октября 2018 года, Александр Храпуцкий был избран также вице-председателем Правления Арбитражной Ассоциации (РАА, Россия).

Александр Храпуцкий руководит арбитражной практикой SBH Law Office. Практикует в сфере международного коммерческого арбитража с 2000 года. Он участвовал более чем в 50 арбитражных процессах в качестве председательствующего арбитра, единоличного арбитра, со-арбитра, представителя стороны. В настоящий момент Александр включен в списки рекомендованных арбитров следующих арбитражных институтов: ICSID, МАС при БелТПП, VIAC, KLRCA, VCCA, Арбитражный суд «Lewiatan», МКАС при Торгово-промышленной палате Украины. Александр является членом Королевского института арбитров MCIArb. C 2016 года Александр Храпуцкий является сопредседателем оргкомитета международного Форума по разрешению споров стран Восточной Европы (EEDRF).

– Выражаю благодарность РАА и УАА за оказанную честь – быть избранным в члены Правления двух ассоциаций. Я убежден, что сотрудничество будет плодотворным и поспособствует расширению практики цивилизованного решения споров. Продвижение восточно-европейского региона как места проведения международного арбитража – важная и перспективная цель. Белорусские юристы и адвокаты играют в этом особую роль. Арбитражные ассоциации призваны содействовать распространению знаний и опыта разрешения споров, а также работать над развитием сотрудничества и обмена опытом между специалистами по всему миру, – комментирует Александр Храпуцкий.

«Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ» (SBH Law Office) – одна из крупнейших в Беларуси команда адвокатов и юристов. Имеет офисы в Минске, Киеве и Лос-Анджелесе. Работает в сфере международного арбитража, M&A, банки, финансы, страхование, недвижимость и строительство, транспорт и логистика, IT, финтех, hardware и др.