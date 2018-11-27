Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 ноября на встрече с главами правительств государств — членов Евразийского экономического союза заявил о необходимости придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что заканчивается четвертый год действия Договора о ЕАЭС из десяти отведенных для снятия всех преград на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, формирования общих отраслевых рынков.

«Что тут греха таить: не все мы сделали, что планировали, поэтому и судьба у вас тяжелая. Основные проблемы известны, поэтому я хотел бы призвать вас и попросить еще раз внимательно обсудить их и принять выверенные решения, необходимые для становления полноценного экономического союза. Это особенно остро звучит в наше время, и времени у нас практически не остается для того, чтобы расслабляться, нужно двигаться вперед, имея в виду то, что происходит на международных торговых рынках. Прежде всего следует придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Главное — что мы знаем, в каком направлении двигаться, знания и опыт уже большие есть. Но медленно мы решаем эти вопросы, а эти барьеры должны быть сняты».

Более того, отметил президент, были случаи, когда одни барьеры устранялись, а на их месте тут же возводились другие. Например, заканчивается определенный Договором о ЕАЭС двухлетний период действия изъятий из национального режима в сфере госзакупок, изначально задуманный как исключительная мера. И те же изъятия вновь устанавливаются на очередной двухлетний период, обратил внимание глава государства.

«Закономерный вопрос: к чему мы в таком случае стремимся — к единому экономическому пространству или к использованию правовых лазеек для национального протекционизма? Мы все должны четко понимать: союз будет представлять ценность для наших экономик и внешних партнеров, только если он станет предсказуемой организацией, которая будет играть по определенным нами же правилам», — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, ключевым элементом является создание общих энергетических рынков. При этом белорусская сторона не понимает, почему в интересах справедливой конкуренции все признают необходимость единых тарифов на железнодорожные перевозки, но не все согласны с симметричным подходом в вопросах транспортировки газа.

«Субъекты хозяйствования ожидают, что через десять дней в Питере главы государств поставят наконец свои подписи под программами формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов — о чем мы договаривались. Таким образом, будет сделан шаг к появлению стабильной топливно-сырьевой основы союза. Но для этого сегодня в Минске нужно решить остающиеся проблемы», — констатировал президент.

Президент также заявил, что Беларусь не поддержит предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин. «По-прежнему открыт вопрос расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Эта тема долго обсуждалась на Высшем совете 14 мая в Сочи. Главы государств договорились, что министры финансов, а затем и вы до декабря поработаете над методикой распределения пошлин и доложите о результатах. Предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов (мы об этом часто говорим, справедливо отмечаем, исходя уже из наработанного опыта) абсолютно невыгодно для Беларуси. Конечно, мы поддержать, как информирует меня наше правительство, не можем», — сказал Лукашенко.

Глава государства пояснил, что в противном случае Беларусь сразу будет поставлена в неравные условия. Поэтому, по его мнению, необходимо приложить максимум усилий для выхода на справедливое решение. «Оно всем понятно. И здесь, наверное, меньше должно быть политики, а все-таки больше экономики», — убежден президент.

Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства-члена установлены в следующих размерах: Армения — 1,22%, Беларусь — 4,56%, Казахстан — 7,055%, Кыргызстан — 1,9%, Россия — 85,265%.

Все более важным аспектом совместной работы в ЕАЭС становится цифровая повестка, отметил глава государства. Страны подвели хорошую теоретическую и правовую базу. Сейчас основная задача — определить первоочередные цифровые решения, которые способны обеспечить значительный эффект для трансграничного и межотраслевого взаимодействия. «Минск готов к полноценному участию в реализации данных инициатив. Мы готовы внести хороший вклад в реализацию данных предложений», — заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что в решении этих вопросов необходима более активная роль Евразийской экономической комиссии, которая уже неоднократно обращалась с предложениями расширить свои полномочия. «Я лично поддерживаю это. Но надо понимать, что больше полномочий — это больше ответственности», — заметил он.

Президент выразил признательность российскому председательству за усилия по дальнейшему продвижению интеграции, а также включение в интеграционную тематику новых направлений сотрудничества.

«В самом деле, у нас остались не охваченные договором достаточно важные темы, такие как экология, возобновляемая энергетика, которая уже стучится в дверь, космос, медицина, спорт и туризм, сотрудничество по которым внесет дополнительный вклад в развитие нашего союза. Вместе с тем расширение повестки должно быть продуманным и не наносить ущерба решению текущих задач Евразийского экономического союза. Поэтому мы, естественно, ожидаем от правительств взвешенных предложений на этот счет», — заключил Лукашенко.