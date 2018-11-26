Зачем рушить птичий дом?

В республиканском ландшафтном заказнике «Выдрица», расположенном в Гомельской области, чуть севернее Светлогорска, собираются строить дорогу. В планах Жлобинского лесхоза проложить такую же магистраль, какую провели не так давно на Ольманских болотах.

Тревожной информацией о том, что у орлов, пока те на зимовке в теплых странах, отбирают дом, поделились с редакцией газеты «Народная Воля» специалисты общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Первое, что следует отметить: Выдрица – уникальная природная территория. Именно там низинный заболоченный лиственный лес плавно переходит в необыкновенно красивые черноольшаники. На возвышенностях растут клены, дубы, липы… Там, в пойме реки Березина, сохранился островок нетронутой природы, уникальный фрагмент практически ненарушенного лесоболотного комплекса.

Как раз здесь и живут большие подорлики, которым угрожает глобальное исчезновение. И именно там хотят построить дорогу.

В настоящее время большие подорлики находятся на зимовке на Балканском полуострове и в Африке. А лесники с дорожниками-строителями в Беларуси готовят им сюрприз. Их дом может быть полностью уничтожен. Этих редких птиц насчитывается в Беларуси всего 120-150 пар. И все из-за того, что количество заболоченных мест очень ограничено. А этот вид очень чувствителен к беспокойству, где попало гнездоваться не будет.

Кстати, Выдрица — не только республиканский заказник и одно из основных мест экологической сети Беларуси. Она имеет и международные природоохранные статусы: это — Рамсарская территория и Территория, важная для птиц, имеющая международное значение.

По словам главного лесничего Жлобинского лесхоза Павла Тиколовича, дорогу хотят построить для доступа к лесу, т.к. по руслам ручьев много ольхи, а на болотных островах растет сосна. Также для охраны леса от пожаров, чтобы к местам возгорания проехать техника.

Однако председатель Лесной рабочей группы АПБ Андрей Абрамчук отмечает, что большая часть территории участка, где собираются строить дорогу, относится к 4-5 классам пожароопасности, то есть там такие леса, которые практически не горят. С другой стороны, чем доступнее для людей делаются дикие места, тем более вероятны там пожары. По данным Министерства лесного хозяйства, в 9 из 10 случаев виновником возгорания является человек.

Проект обойдется в немалую сумму, ведь сыпать дорогу придётся по болоту, которое поглощает огромное количество песка. Затраты едва ли окупятся той древесиной, которая будет здесь добываться.

В итоге дорога будет не только бесполезна, но и опасна.

Необходимый этап при подготовке проектов на природоохранных территориях – проведение оценки о воздействии на окружающую среду (ОВОС). Отчет об ОВОС по дороге в заказнике «Выдрица» был подготовлен, но Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды его не утвердил. Теперь отчет дорабатывается.

Местные жители знают о том, что по болоту планируют провести дорогу, но говорят, что им самим она не нужна. Они посещают лес только до границы с заболоченными участками, так как далее начинаются труднопроходимые места без грибных и ягодных угодий.

Директор АПБ Александр Винчевский уверен, что современная деревообрабатывающая промышленность уже не нуждается в крупных стволах, как раньше. Из тонких стволиков склеиваются сейчас панели любой величины. А вот для биоразнообразия, сохранения орлов возраст леса имеет безусловное значение. АПБ сейчас старается наладить взаимодействие с Министерством лесного хозяйства по обсуждению планов строительства лесохозяйственных дорог, чтобы предотвращать такие ситуации заранее, когда еще нет проектов и на них не затрачены огромные деньги.

По словам Семена Левого, специалиста АПБ по природоохранным вопросам, участки леса, которые планируют вырубить, являются местом гнездования не только большого подорлика, но и десятков пар других «краснокнижных» видов птиц. Для воробьиного сыча, мухоловки-белошейки и белоспинного дятла подготовлены паспорта мест обитания и проекты охранных обязательств. Все справки переданы в Жлобинскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Если документы примут, лесхоз обязан будет охранять эти уникальные места, а не уничтожать.

Еще есть надежда, что Выдрица останется нетронутой…