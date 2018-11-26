Президент Украины Петр Порошенко анонсировал проведение работы с военнослужащими резерва первой очереди.

«Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена соответствующая работа с резервом первой очереди. Я обращаюсь к вам, уважаемые ветераны, будьте в готовности. Мы должны в самый короткий срок обеспечить все необходимые меры для того, чтобы (…) защитить наше государство», — сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны в воскресенье.

Ранее сообщалось, что с целью принудительной остановки украинских военных кораблей российские пограничники были вынуждены применить оружие.

Как сообщили в ЦОС ФСБ России, нарушившие государственную границу России суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в 19:00 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ.

На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование.

С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.

По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.