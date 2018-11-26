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Президент Украины Петр Порошенко анонсировал проведение работы с военнослужащими резерва первой очереди.

«Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена соответствующая работа с резервом первой очереди. Я обращаюсь к вам, уважаемые ветераны, будьте в готовности. Мы должны в самый короткий срок обеспечить все необходимые меры для того, чтобы (…) защитить наше государство», — сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны в воскресенье.

Ранее сообщалось, что с целью принудительной остановки украинских военных кораблей российские пограничники были вынуждены применить оружие.

Как сообщили в ЦОС ФСБ России, нарушившие государственную границу России суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в 19:00 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ.

На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование.

С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.

По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА