Президент Петр Порошенко подписал указ №390/2018, который предусматривает введение в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно введения в Украине военного положения.

Об этом сообщается на сайте главы государства, сообщает Ukrinform.ru.

Своим указом президент постановил ввести в действие решение СНБО от 26 ноября 2018 года «Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введению военного положения в Украине».

«Предложить президенту Украины ввести с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года военное положение в Украине сроком на 60 суток до 14 часов 00 минут 25 января 2019 года», — говорится, в частности, в решении СНБО.

Как сообщал Укринформ, 25 ноября российские суда обстреляли и захватили три украинских корабля в районе Керченского пролива. По последним данным, шесть украинских моряков получили ранения.

В связи с этим Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток.

Порошенко заявил, что поддерживает введение военного положения из-за нападения РФ на украинские корабли в районе Керченского пролива, и обратился в Верховную Раду за одобрением соответствующего решения.