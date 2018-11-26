В последние дни ноября в Беларуси ожидается морозная погода. Будет без существенных осадков и до 18 градусов мороза. Об этом свидетельствуют данные Белгидромета.

Во вторник облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-востоку страны небольшой снег. Ночью и утром местами по югу возможен слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью 3-9 градусов мороза, при прояснениях до минус 10-12. Днем от нуля до 6 градусов мороза.

В среду без существенных осадков. На некоторых участках дорог гололедица. Ночью минус 5-11, при прояснениях до минус 14. Днем 1-7 градусов мороза.

В четверг также без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью 8-15 градусов мороза, местами воздух до минус 18, днем минус 2-9.

В пятницу без осадков. Гололедица возможна на отдельных участках дорог. Ночью 7-14 градусов мороза, по востоку — минус 15-18. Днем 2-8 градусов ниже нуля.