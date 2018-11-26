Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела о происшествии в отделении банка в Заславле.

Как сообщалось ранее, 18 июля 46-летний мужчина взял в заложники свою 23-летнюю дочь. В ходе проведенных оперативных мероприятий было установлено, что мужчина во время захвата заложницы не страдал каким-либо психическим расстройством. Также были собраны доказательства того, что на протяжении длительного времени мужчина истязал свою дочь, он бил девушку и причинял телесные повреждения.

В день совершения преступления мужчина потребовал, чтобы девушка пришла в банк переоформить на себя взятый им кредит. Однако в момент оформления документов мужчина приставил к ее шее нож и требовал прекратить общение с ее молодым человеком.

Он нанес своей дочери различные травмы и был ликвидирован во время спецоперации по освобождению заложницы.