Сегодня у руководства Национального банка Александр Лукашенко поинтересовался, какие планируется принимать меры для стимулирования экономического роста в 2019 году.

«Попрошу без общих и обтекаемых фраз, которыми пропитаны банковские документы. Чем будете нивелировать внешние риски и как поддерживать низкую инфляцию? — спросил он. — Отдельно остановитесь на том, какие видите пути изменения структуры золотовалютных резервов и увеличения доли недолговых средств», пишет БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что его удивляет унаследованная от предыдущего состава правительства беспринципность в выполнении поручений главы государства. «Не прошло и года с момента моих замечаний вашим предшественникам, как по итогам девяти месяцев работы от нового премьер-министра получаю письмо аналогичного содержания с просьбой снять с контроля все и вся, почти полсотни поручений как выполненные, хотя до их выполнения далеко», — пояснил Александр Лукашенко.

По его словам, в то же время только Администрация президента, Комитет государственного контроля и Госсекретариат Совета Безопасности представили многочисленные замечания. «Я просто Сергею Николаевичу (премьер-министр Сергей Румас. — Прим. БЕЛТА) советую вникать в то, что он иногда подписывает с подачи своих подчиненных, потому что вопрос контроля за исполнением собственных поручений у меня налажен достаточно хорошо», — обратил внимание президент.