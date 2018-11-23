Александр Лукашенко сегодня на семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса рассказал о вопиющем случае в Минске со скупкой и перепродажей квартир, передает БЕЛТА.

Речь шла о строительстве в Минске жилья по приемлемым ценам, однако некоторые уверяли, что в этом вопросе есть коррупционные риски.

“Я не мог понять, как здесь может быть коррупция, если горисполком будет фактически строить и продавать это жилье. Подведомственное горисполкому предприятие взяло на себя обязательство с рентабельностью в 5% построить жилье, отдать его горисполкому по такой цене, как обещали,…а вы (городские власти) там распоряжайтесь: хотите – продадите по рыночной стоимости, хотите – малообеспеченных, многодетных туда поселите”, – рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, он разрешил строительство по такой схеме. А недавно главе государства доложили, что более 60 таких квартир, построенных по цене за метр квадратный, эквивалентной $650, купили какие-то дельцы для последующей перепродажи по более высокой рыночной цене. “54 или 56 успели продать квартир. А где председатель горисполкома? По-моему, в Центральном районе это было. А где руководители этого района?” – задал риторический вопрос белорусский лидер.

“Вчера мною было принято решение – всех до единого в следственный изолятор, надеть наручники, разобраться со всеми и вернуть деньги народу”, – заявил он.

Александр Лукашенко выступает против смягчения наказания для лиц, совершивших коррупционные преступления.

– Мы доведем до каждого на местах требования президента по борьбе с коррупцией и прочими правонарушениями. А потом у меня добра не ищите, – подчеркнул глава государства, цитирует belnovosti.by.

По словам белорусского лидера, он обнаружил «лазейку», когда взяточников сажают, а после выпускают на свободу за хорошее поведение. Такого больше не будет, – заверил президент, добавив, что по этому поводу уже даны соответствующие распоряжения.

– Никого не выпускать. И за коррупцию только добавлять будем. Попали в тюрьму на 20 лет – еще 10 добавим. Думайте, как жить дальше, – сказал Александр Лукашенко.