Полиция КНР задержала водителя автомобиля, который совершил ДТП с наездом на группу детей в городе Хулудао (северо-восточная провинция Ляонин). В итоге пострадали почти два десятка школьников, а еще несколько человек скончались от полученных травм. Как оказалось, на преступление, зафиксированное камерой наблюдения, автолюбитель пошел после ссоры с супругой.

Двигавшийся по улице Хунци автомобиль при приближении к воротам одной из местных школ выехал на встречную полосу и на полной скорости въехал в толпу учеников начальных и средних классов, которые переходили дорогу около учебного заведения, передает ТАСС. Пострадавших разметало по проезжей части.

По последним данным, в аварии пять человек погибли, а 19 детей получили ранения. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое.

Водитель скрылся с места ДТП, однако около полудня был задержан. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что в момент инцидента подозреваемый не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

“Согласно проверке управления общественной безопасности, 29-летний подозреваемый по фамилии Хань является безработным уроженцем уезда Цзяньчан – говорится в сообщении отдела пропаганды парткома уезда Цзяньчан. – Он замкнут и мелочен, недавно поругался с супругой, что вызвало у него отчаяние и породило в нем экстремистские идеи. По этой причине он решил совершить ДТП и выбрал своей целью ближайшую возможную цель, что привело к этому инциденту”.