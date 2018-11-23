C 23 ноября отменены временные ограничения на поставку в Россию продукции белорусского предприятия «Здравушка-милк». Такое указание дал Россельхознадзор накануне.

Напомним, запрет на ввоз молока и молочной продукции из Беларуси были введены данной службой с 6 июня 2018 года. Под санкции попали:

молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом;

молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные;

сыворотка молочная наливная, концентрированная, сухая;

концентрат сывороточный и молочного белка.