Беларусь и Евросоюз реально приблизились к возможности подписания соглашений о реадмиссии и облегчении визовых формальностей. Об этом на открытии XVI Минского форума заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, передает БЕЛТА.

“Мы продолжаем работу над проектом приоритетов партнерства, хотя она идет не так просто, как нам всем хотелось бы. Мы реально приблизились к возможности подписания соглашений о реадмиссии и облегчении визовых формальностей. И я очень надеюсь, что этот пакет не попадет в такую же ситуацию, которая, к сожалению, на данный момент сложилась в отношении проекта приоритетов партнерства”, – сказал замминистра.

Говоря о будущем сотрудничества между Беларусью и ЕС, Олег Кравченко высказал мнение, что центральным элементом совместных усилий должно стать заключение соглашения о партнерстве и сотрудничестве.