Машина в Минске вылетела на тротуар, пострадали дети

В Минске машина при аварии вылетела на тротуар и травмировала пешеходов, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло сегодня утром в районе ул. Леонида Беды, 29. “Водитель автомобиля “Фольксваген” двигался со стороны ул.Некрасова в направлении ул.Лукьяновича. По предварительным данным, он при развороте не уступил водителю “Ситроена”, который ехал со стороны ул.Лукьяновича в направлении ул.Некрасова. В результате произошло столкновение. После “Ситроен” вылетел на тротуар и сбил светофорную стойку”, – рассказали в ГАИ.

Пресс-служба СК сообщает, что по предварительной информации, пострадали четверо детей. Они доставлены в больницу с легкими телесными повреждениями. Сейчас пострадавшие дополнительно обследуются медицинскими работниками”.