Иду в спецназ! Максим Милевский ради службы в армии Беларуси не стал получать болгарское гражданство

Максим Милевский, житель болгарского Царево, вчера начал службу в белорусском спецназе. Парень сознательно не стал пока получать гражданство Болгарии, чтобы отслужить в наших Вооруженных Силах. Корреспонденты МЛЫН.BY отправились в Дзержинск, чтобы познакомиться с удивительной белорусско-болгарской семьей и вместе с родными проводить Максима в армию…

В отличие от некоторых сверстников, ищущих любой повод «откосить» от службы, Максим приехал из Болгарии, где он живет, чтобы занять свое законное место в армейском строю. Ничего героического, разумеется. Обычный поступок парня, для которого слова «патриотизм» и «Родина» — не пустой звук.

Когда Максиму исполнилось 9 лет, он вместе с мамой уехал на постоянное место жительства в Болгарию, в причерноморский курортный город Царево — на родину отчима Владислава.

— Поначалу сын сильно скучал по бабушке и дедушке, которые остались в Дзержинске. Но затем на удивление быстро адаптировался: за два месяца выучил болгарский язык, подружился с ребятами в классе, — вспоминает мама Елена Александровна, нежно глядя на уже взрослого сына, без пяти минут солдата. И продолжает:

— Наши болгарские друзья, когда узнали, что Максим возвращается на родину, чтобы отслужить положенные полтора года в армии, очень удивились. Некоторые даже отговаривали: дескать, зачем ему это надо? Жил бы себе в удовольствие на черноморском побережье, занимался семейным бизнесом. Но мы твердо решили: сын, как и полагается гражданину Республики Беларусь, честно выполнит почетную мужскую обязанность. Так что ни о каких отсрочках даже не думали. Более того, сознательно не стали подавать документы для предоставления болгарского гражданства — ведь тогда парня точно не призвали бы в Вооруженные Силы Беларуси.

Владислав, в свое время отслуживший срочную в болгарской армии и воспитывавший Максима в строгости, доволен им. Говорит, лучшим местом для него будет спецназ, где нет слабых телом и духом.

— Я тоже хочу в спецназ, — услышав новое слово, вмешался во взрослый разговор четырехлетний живчик Алеша, брат Максима.

В доме к нашему приезду собралась почти вся семья. В полдень Максим должен быть на медкомиссии.

— Трудности не пугают? — спрашиваю будущего солдата.

— Я не робкого десятка. К службе готовился: греко-римской борьбой занимался, посещал спортзал.

Напутствовал любимого внука и дед Александр Иосифович:

— Для тебя, Максим, сейчас наступает, может быть, самый главный экзамен в жизни. И за него не должно быть стыдно — ни тебе, ни нам. Слушай командиров, цени и уважай товарищей: с ними, как говорится, не один пуд соли придется съесть.

Александр Иосифович знает, что говорит. В начале 1970-х он проходил срочную службу в войсках связи Московского военного округа. Уволился в запас младшим сержантом и до сих пор по-доброму вспоминает своих командиров и однополчан.

— А может, не на полтора года, а дольше задержишься в белорусской армии, по контракту? Не думал об этом? — спрашиваю Максима.

— Все возможно. Но для начала надо многому научиться, стать хорошим солдатом.

— Мы тоже пока ничего не загадываем и не планируем. Но одно знаем точно: если Максим захочет остаться на контрактную службу, отговаривать не будем.

…Со вчерашнего дня у Максима Милевского из Болгарии началась служба в белорусском спецназе. В середине декабря у него присяга. На это торжественное событие родные планируют специально приехать из Болгарии, чтобы поддержать своего солдата.

Фото: Светлана Кучейчик