Женская сборная Беларуси по баскетболу победила на выезде Турцию со счетом 60:56 в заключительном матче квалификации к чемпионату Европы 2019 года, сообщает БЕЛТА.

Первая четверть встречи в Кайсери прошла в упорной борьбе. Хозяева площадки лишь перед большим перерывом смогли выйти вперед – 35:32. После отдыха подопечные Натальи Трофимовой уверенно действовали в защите и под щитом соперниц. В заключительные десять минут матча турчанки за четыре с половиной минуты до сирены вышли вперед – 54:53. Однако хозяева довольно быстро получили пять командных фолов, после которых при нарушении правил назначаются штрафные броски. Вскоре Екатерине Снытиной удалось забросить с дальней дистанции и принести три очка белорускам. Итоговый счет – 60:56.

Наиболее результативным игроком в составе сборной Беларуси стала Екатерина – 17 очков и 5 подборов. Подопечные Натальи Трофимовой также уверенно сыграли в защите, сделав 51 подбор.

Турнирное положение группы В: Турция – 11 очков (6 игр), Беларусь – 11 (6), Польша – 6 (5), Эстония – 5 (5).

Женская сборная Беларуси практически гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы. Победители групп и шесть команд, занявшие вторые места, выйдут в финальную часть чемпионата, которая пройдет в Латвии и Сербии. Окончательный состав участников станет известен сегодня после завершения всех отборочных матчей.