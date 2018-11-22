В Украине задержали членов международной преступной группировки, которые похищали ценности из банковских ячеек в разных странах мира, в том числе и в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Предварительно установлено, что в начале 2015 года трое украинцев 1965, 1975 и 1971 годов рождения переехали на постоянное место жительства в США, сегодня они являются гражданами этой страны.

С целью незаконного обогащения мужчины сговорились и разработали схему, направленную на хищение чужого имущества из индивидуальных банковских ячеек. К преступной деятельности они привлекли своих земляков — жителей Киева, Одессы и Донецка.

Члены группировки по поддельным документам обращались в банки под предлогом оформления индивидуального сейфа и хранения в нем ценностей.

Таким образом злоумышленники получали свободный доступ в хранилища, проводили видеофиксацию или сканирование замков ячеек, изготавливали ключи к ним, а потом открывали и похищали деньги, ювелирные изделия, золотые слитки, коллекционные вещи и прочие ценности.

Уже известно, что кроме Украины группировка действовала в Беларуси, Узбекистане, Молдове, России, Латвии, Азербайджане и Македонии.

Установлено, что в 2015-2016 годы злоумышленники похитили имущество 55 пострадавших из 14 банковских учреждений Киева.

Их добычей стали почти 5 млн. долл., 549 тыс. евро, почти 25 тыс. фунтов стерлингов, более 8 млн. гривен, 147 тыс. рублей, 30 500 венгерских форинтов, а также – золотые слитки, украшения, коллекционные монеты, марки и тому подобное.

Все похищенное использовалось злоумышленниками исключительно в личных целях: на приобретение недвижимости, покупку дорогих автомобилей, накопление сбережений.

Благодаря сотрудничеству правоохранителей, в Латвии был задержан еще один член группировки. Еще двоих «гастролеров» взяли с поличным в Узбекистане и Азербайджане.

В руки украинских полицейских попали 39-летний киевлянин и 38-летний одессит. По месту жительства последнего был обнаружен арсенал оружия: 10 пистолетов, 2 автомата, 3 гранаты, ружье, 4 глушителя к оружию, патроны, ножи, а также психотропные и наркотические вещества.

Всего же по этому делу было проведено 52 обыска в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой и Харьковской областях.

В результате было изъято большое количество наличных денег в разной валюте, мобильные телефоны, оргтехника, несколько комплектов устройств и отмычек для открывания замков, ключи к депозитным банковским ячейкам и станки для их изготовления, цифровые носители с инструкцией по изготовлению ключей и поддельные документы.

Задержанные помещены в изолятор временного содержания. В ближайшее время им будет объявлено подозрение и избрана мера пресечения.

В открытом доступе нет сведений об обворованных ячейках в белорусских банках. Что и понятно, банки о таких ЧП не любят распространяться.

Так же нельзя исключать, что арендаторы ячеек давно в них не заглядывали, а потому и не предполагают что стали жертвами международной группировки потрошителей сейфов. В данном случае не лишним будет совет нанести визит в банк.