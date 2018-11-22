Умер начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ГРУ) генерал-полковник Игорь Коробов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Коробову было 62 года. Причиной смерти названа «тяжелая и продолжительная болезнь».

Игорь Коробов служил в Вооруженных силах с 1973 года. В 1985 году он пришел в военную разведку, а в 2016 году был назначен начальником ГРУ.

Коробов возглавил ведомство после смерти предыдущего начальника Игоря Сергуна. По официальной версии, Сергун умер у себя дома в Подмосковье от сердечного приступа 3 января 2016 года; по данным американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, его смерть наступила в другой день и в Ливане.

В 2018 году ГРУ оказалось в центре ряда скандалов, самым громким из которых было отравление в Великобритании Сергея и Юлии Скрипалей. Британские власти обвинили в этом предполагаемых офицеров ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова.