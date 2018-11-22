Единый тариф на электрическую энергию для населения планируется ввести в Беларуси в 2019 году. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев во время республиканского семинара-совещания по повышению эффективности строительного комплекса, отвечая на вопрос БЕЛТА.

По словам вице-премьера, строительный комплекс нацелен на создание условий для максимального использования электрической энергии в жилых домах. “Отрабатываем вопрос по дифференцированному тарифу на электричество. Планируем, что в следующем году сделаем единый тариф на электричество. То есть отменим дифференцированный, – сказал Владимир Кухарев. – После строительства БелАЭС у нас будет в достаточном количестве отечественной электроэнергии. Мы видим, что сможем предоставить для населения дешевую электроэнергию в любых объемах”.

Он отметил, что доступная стоимость электроэнергии станет главным стимулом для ее максимального использования. “Работаем с Министерством энергетики по тарифам на электроэнергию, которые составят конкуренцию тарифам на отопление. В ближайшее время придем к тарифам, которые будут снижены для домов с электрическим отоплением. Кроме того, строительство таких домов даст возможность значительно снизить объем средств, необходимых для строительства инфраструктуры”, – добавил вице-премьер.