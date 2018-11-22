Стоимость индивидуальных жилых домов будет снижаться с переходом на серийное строительство. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев сегодня во время республиканского семинара-совещания по повышению эффективности строительного комплекса, передает БЕЛТА.

“Мы делаем упор на индивидуальное жилищное строительство. Первое, что стремимся делать, это снижение стоимости жилья. Диапазон цен показывает, что в готовом исполнении стоимость 1 кв.м составляет около $400 в эквиваленте. Речь идет о домах в индивидуальном исполнении. Когда будем переходить на серию (серийное строительство. – Прим. БЕЛТА), будем снижать эту цену, чтобы сделать дома максимально доступными для населения”, – сказал Владимир Кухарев.

Индивидуальное жилищное строительство будет развиваться в том числе в границах населенных пунктах с существующей инфраструктурой. Вопросы обеспечения коммуникациями призвано решить использование электрической энергии для отопления. “Не надо прокладывать трубы, достаточно будет кабеля. Будем переходить на индивидуальные системы канализации с использованием септиков. Планируем, что весь комплекс мер позволит снизить затраты на сетевую инфраструктуру на 30-35%”, – добавил вице-премьер.

В Беларуси планируется ввести систему жилищно-строительных сбережений и ипотеку. Владимир Кухарев отметил, что соответствующие нормативные документы практически готовы. “Думаю, что до конца года их доработаем и будем вносить на рассмотрение главе государства. Это даст толчок для привлечения сбережений граждан”, – подчеркнул он.