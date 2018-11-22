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Компания МТС запускает новый пакет услуг. Правда, распространяется он только для новых пользователей.

Если вы успеете заключить договор с МТС до конца года, то в таком случае к услугам «ИКС» вы дополнительно получаете безлимит мобильного интернета и звонков.

Напоминаем, что эти тарифы включены в пакет «Безлимитище», но новым пользователям за такие огромные возможности платить придётся всего лишь 5 рублей в месяц.

Еще один бонус для новичков — промокод, он позволит бесплатно пользоваться «МТС Music», «МТС ТВ», «Кино от ivi» и «Мобильное Кино» в течение первых 90 дней.

Собственно, этим кодом сможете воспользоваться вы или тот, кому вы его подарите.

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