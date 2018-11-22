На острове Сардиния (Италия) прошла презентация белорусской кухни.

О том, что белорусские повара проходили стажировку в Сардинском институте профессионального обучения IFAL, который готовит поваров, кондитеров и специалистов по приготовлению пиццы, сообщил «Народнай Воле» Почетный Консул Республики Беларусь в г. Кальяри (Консульский округ Автономный регион Сардиния – Италия) Джузеппе Карбони.

Обучающиеся, среди которых были представители Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси, шеф-повара известных белорусских ресторанов, участвовали в мастер-классах по приготовлению блюд сардинской и итальянской кухни. А также учили итальянских коллег готовить по-белорусски.

Кулинарные мастер-классы были интересны публике. О том, как готовятся некоторые белорусские блюда, даже вышли отдельные выпуски передач на местном телевидении.

Белорусской кухней заинтересовалось и Всемирное сообщество долголетия. Была организована встреча на тему «Питание, способствующее долголетию: сравнение сардинского варианта средиземноморской диеты с белорусским вариантом славянской диеты». Дискуссия завершилась дегустацией сардинских и белорусских блюд.

Сардинские повара оценили белорусский сыр из молока, простокваши, сметаны, яиц и сахара «аркас» и традиционную «солянку». По их мнению, они могут войти в диету долголетия. Так как по своим питательным качествам схожи с сардинским супом «минестроне» – простым блюдом в крестьянских традициях, который находится в рационе питания долгожителей острова.

Кстати, Сардиния считается «Голубой зоной», это – один из пяти регионов мира с наибольшим количеством долгожителей. А изучении вопросов долголетия – одно из направлений сотрудничества Национальной академии наук Беларуси и Университета Кальяри.

Среди представленных на дегустации блюд, конечно, были драники – гастрономический символ Беларуси. Теперь приготовление этого блюда войдёт в программу обучения будущих поваров кулинарных курсов, которые проводятся Сардинским институтом профессионального обучения IFAL. И даже станет частью выпускного практического экзамена.

Джузеппе Карбони сообщил также, что выпускник курсов, который приготовит самые вкусные драники (а оценивать их будет жюри, состоящее из представителей белорусской диаспоры Сардинии), поедет в следующем году в Минск для участия в «Днях кухни Сардинии в Беларуси».