Минчанка Мария Василевич вошла в топ-30 лучших моделей мира.

Минчанка Мария Василевич является победительница Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2018». Сегодня девушка вошла в 30-ку лучших моделей мира. Своим достижением минчанка похвасталась в своём Instagram.

Белорусская красавица: «Около ста двадцати девушек со всего мира предстали на подиуме, чтобы сразиться за звание «Топ-модель мира». Я смогла пройти в финал и попасть в число тридцати лучших моделей по мнению жюри».

Звание топ-модели получила представительница Франции.