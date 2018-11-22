Концерн “Белнефтехим” проводит опрос населения для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Опросы проводятся на отраслевом интернет-портале “Нефтехимия” (belchemoil.by) и новостном портале neft.by. Их результаты будут использованы для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо, пояснили в “Белнефтехиме”.

Предлагается ответить на вопрос, какой вид ценообразования на топливо предпочтительнее – рыночное или директивное (голосование на интернет-портале “Нефтехимия”), а также выразить свое мнение о том, какое изменение цены на топливо предпочтительнее – одномоментное или поэтапное (портал neft.by).