44% белорусов – против переименования советских названий

Почти половина белорусов убеждена, что советские названия улиц, городов и поселков – это наша история, а потому топонимическую десоветизацию проводить нельзя.

“Белорусская аналитическая мастерская” (BAW) Андрея Вардомацкого по просьбе сайта независимых исследований Thinktanks.by включила в общенациональный репрезентативный опрос населения вопрос: «Надо ли менять советские названия городов, поселков, улиц, площадей, а также других объектов в Беларуси?»

Оказалось, что белорусское общество почти симметрично разделено на однозначных ретроградов, желающих сохранить советскую историю в топонимике и тех, кто переименования допускают.

Наибольшая часть респондентов – 44,4% – оказалась приверженцами одной позиции: переименовывать советские названия нельзя ни в коем случае, ведь данные названия – наша история.

Следующая по численности группа опрошенных -22,4% – оказалась не столь категоричной. Эти люди считают, что нужно предоставить возможность самостоятельного выбора названий жителям населенных пунктов и улиц.

Еще 16,1% белорусов убеждены, что переименования нужны, но избирательные. Следует переименовывать улицы, названные в честь Ленина, Маркса, Энгельса, и прочих деятелей, напрямую не связанных с Беларусью, но сохранять топонимы, увязанные с белорусской советской историей.

И лишь 7,4% респондентов высказали уверенность, что однозначно нужно переименовать все топонимы, связанные с эпохой правления КПСС.

Таким образом, в общей сложности 45,9% белорусов в принципе готовы к переименованиям. Однако «группу ретроградов» дополняет 2,6% опрошенных, заявивших о том, что в Беларуси нужно еще больше советских названий. Существующих недостаточно для патриотического воспитания подрастающего поколения.

То есть против десоветизации высказалось 47% опрошенных жителей Беларуси.

Еще 6,5% участников опроса сказали «не знаю», а 0,5% отказались от ответа.

Опрос проводился в Беларуси летом 2018 года. В нем приняло участие 1059 человек.