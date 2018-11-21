Археологи обнаружили в Помпеях эротическую фреску Леда и лебедь. Рисунок сохранился в очень хорошем состоянии. Об этом сообщает National Geographic Italia.

Находку обнаружили в V районе Помпей на главной улице города. Специалисты предполагают, что она украшала спальню одного из богатых жителей. Картина была спрятана под слоем пепла и земли. Краски на ней не потускнели и практически не повредились.

На фреске изображена дочь царя Леды и лебедь. Согласно древней мифологии, верховный бог Зевс превратился в птицу и в таком облике провел ночь с царевной.

Недалеко от фрески с Ледой и лебедем была обнаружена еще одна эротическая картина, изображающая древнегреческого бога плодородия Приапа. Но она сохранилась значительно хуже.